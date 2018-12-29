Состоящая на учете у психиатра школьница попала в больницу после секс-марафона со взрослым петербуржцем

Парочка месяц развлекалась на квартире мужчины.

Вечером 16 января в полицию Петербурга обратился 49-летний директор "Центра содействия семейному воспитанию" №11 и заявил об интимной близости несовершеннолетней воспитанницы учреждения и 19-летнего безработного парня. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года молодые люди развлекались на квартире мужчины в Кировском районе. При этом он добавил, что 14-летняя девушка состоит на учете психоневрологическом диспансере. Известно, что после месяца секс-марафона школьница попала в Детскую психиатрическую больницу имени Мнухина.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Следствию неизвестно, вступала ли несовершеннолетняя в связь со взрослым мужчиной добровольно. В любом случае, она не достигла возраста согласия — 16 лет.

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