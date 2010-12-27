SaveSpiderMan: фанаты отреагировали на новость об уходе Человека-Паука из Marvel

Фанаты Человека-Паука запустили в социальных сетях хэштег #SaveSpiderMan (#СпаситеЧеловекаПаука"). Так они отреагировали на слова президента студии Marvel Кевин Файги, который отказался продюсировать фильмы с участием супергероя.

Напомним, что Кевин Файги рассказал фанатом о конфликте студий Disney и Sony, в результате которого супергерой Marvel, права на которого принадлежат последним, больше не появится в киновсленной Marvel. Тем не менне, заполанированные к выходу две картины с участием Тома Холланда все-таки увидят свет.

Фото: Twitter