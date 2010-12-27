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#SaveSpiderMan: фанаты отреагировали на новость об уходе Человека-Паука из Marvel
Сегодня, 16:38
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Rybka123

#SaveSpiderMan: фанаты отреагировали на новость об уходе Человека-Паука из Marvel

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Фанаты Человека-Паука запустили в социальных сетях хэштег #SaveSpiderMan (#СпаситеЧеловекаПаука"). Так они отреагировали на слова президента студии Marvel Кевин Файги, который отказался продюсировать фильмы с участием супергероя. 
Напомним, что Кевин Файги рассказал фанатом о конфликте студий  Disney и Sony, в результате которого супергерой Marvel, права на которого принадлежат последним, больше не появится в киновсленной Marvel. Тем не менне, заполанированные к выходу две картины с участием Тома Холланда все-таки увидят свет. 

Фото: Twitter 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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