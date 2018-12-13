"Садовую" и переходы открыли после проверки

Опасных предметов не было найдено.

Днём 12 мая станцию метро "Садовая", переходы на "Сенную" и "Спасскую" открыли после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Опасных предметов на станции не нашли.

Ранее мы опубликовали видео с проверки станции.