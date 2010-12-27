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"СКА" обыграл "Йокерит" и набрал 97 очков
Сегодня, 22:41
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Rybka123

"СКА" обыграл "Йокерит" и набрал 97 очков

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Домашний матч для "армейцев" завершился с результатом 5:2.

Петербургская хоккейная команда СКА обыграла в рамках турнира КХЛ финский клуб " Йокерит" Домашний матч для "армейцев" завершился с результатом 5:2.

Хозяевам из Северной столице дважды "повезло" в первом периоде, и трижды – в третьем. Дублем в составе армейцев отметился Наиль Якупов. Для СКА победа стала третей подряд в серии. Благодаря данному поединку, команда занимает вторую строчку рейтинга Западной конференции с 97 очками.

Напомним, что следующим оппонентом для СКА станет "Локомотив". Матч также состоится в Петербурге 18 февраля.

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Фото: ХК "СКА"

 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей, Картина дня,

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