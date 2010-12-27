"СКА" обыграл "Йокерит" и набрал 97 очков

Домашний матч для "армейцев" завершился с результатом 5:2.

Петербургская хоккейная команда СКА обыграла в рамках турнира КХЛ финский клуб " Йокерит" Домашний матч для "армейцев" завершился с результатом 5:2.

Хозяевам из Северной столице дважды "повезло" в первом периоде, и трижды – в третьем. Дублем в составе армейцев отметился Наиль Якупов. Для СКА победа стала третей подряд в серии. Благодаря данному поединку, команда занимает вторую строчку рейтинга Западной конференции с 97 очками.

Напомним, что следующим оппонентом для СКА станет "Локомотив". Матч также состоится в Петербурге 18 февраля.

Ранее на Piter.TV: СКА поздравил фанатов с Днем Всех Влюбленных милыми открытками с хоккеистами

Фото: ХК "СКА"