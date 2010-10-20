"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 35 тысяч объектов в Петербурге и области

В этом году к сетям планируют подключить научно-образовательный центр НМИЦ им. В.А. Алмазова, комплекс вспомогательных зданий и сооружений в Усть-Луге.

В прошлом году компания "Россети Ленэнерго" подключила к электрическим сетям 34 717 объектов в Петербурге и области общей мощностью 947 МВт. По сравнению с 2020 годом количество исполненных договоров увеличилось на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, в Петербурге подключили к сетям 9 322 объекта, в том числе 8 средних школ, 10 детских садов, 22 объекта здравоохранения, 37 спортивных организаций и 48 жилых комплексов.

В Ленобласти обеспечили технологическое присоединение 25 395 объектов, в том числе 4 средних школ, 7 детских садов, 13 спортивно-оздоровительных комплексов и 4 объектов здравоохранения.

В этом году продолжат подключать объекты. Так, к сетям подключат научно-образовательный центр НМИЦ им. В.А. Алмазова, комплекс вспомогательных зданий и сооружений в Усть-Луге, новый корпус ГБУЗ "Городская Александровская больница".

Фото: Pоссети Ленэнерго / Вконтакте