Специалисты филиала "Россети Ленэнерго" модернизировали подстанцию в Кировском районе Ленобласти

Специалисты филиала "Новоладожские электрические сети" компании "Россети Ленэнерго" произвели модернизацию подстанции напряжением 110 киловольт, которая обеспечивает электроэнергией население Кировского района Ленобласти, информирует "Петербургский дневник".

В результате работ был заменён старый силовой трансформатор мощностью 16 мегавольт-ампер на новый, более мощный трансформатор отечественной сборки мощностью 25 мегавольт-ампер. Благодаря выполненному обновлению удалось увеличить надёжность и качество энергоснабжения более чем 27 тыс. жителей посёлка городского типа Приладожский и прилегающего садоводческого массива "Восход", а также крупного сельскохозяйственного предприятия — птицефабрики "Синявинская".

Заместитель директора и главный инженер филиала "Новоладожские электрические сети" Сергей Туху подчеркнул, что модернизация была произведена в рамках целевой программы "Россети Ленэнерго" по замене перегруженных трансформаторов. Эта мера необходима для поддержания стабильности энергоснабжения потребителей в условиях повышенной зимней нагрузки на энергосистемы.

