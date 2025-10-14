  1. Главная
Специалисты филиала "Россети Ленэнерго" модернизировали подстанцию в Кировском районе Ленобласти
Сегодня, 14:57
Специалисты филиала "Россети Ленэнерго" модернизировали подстанцию в Кировском районе Ленобласти

Электроэнергетиками был заменён старый силовой трансформатор мощностью 16 мегавольт-ампер на новый, более мощный трансформатор отечественной сборки мощностью 25 мегавольт-ампер.

Специалисты филиала "Новоладожские электрические сети" компании "Россети Ленэнерго" произвели модернизацию подстанции напряжением 110 киловольт, которая обеспечивает электроэнергией население Кировского района Ленобласти, информирует "Петербургский дневник".

В результате работ был заменён старый силовой трансформатор мощностью 16 мегавольт-ампер на новый, более мощный трансформатор отечественной сборки мощностью 25 мегавольт-ампер. Благодаря выполненному обновлению удалось увеличить надёжность и качество энергоснабжения более чем 27 тыс. жителей посёлка городского типа Приладожский и прилегающего садоводческого массива "Восход", а также крупного сельскохозяйственного предприятия — птицефабрики "Синявинская".

Заместитель директора и главный инженер филиала "Новоладожские электрические сети" Сергей Туху подчеркнул, что модернизация была произведена в рамках целевой программы "Россети Ленэнерго" по замене перегруженных трансформаторов. Эта мера необходима для поддержания стабильности энергоснабжения потребителей в условиях повышенной зимней нагрузки на энергосистемы. 

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

