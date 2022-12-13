"РИА Новости": российские военные поразили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия

По словам командира, войска работают напрямую с десантниками и пехотой.

Российские военные поразили опорный пункт украинских войск из крупнокалиберного орудия. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на командира подразделения с позывным "Урал".

При наступлении в ЛНР российские военные применили крупнокалиберное орудие "Мста-Б". По словам командира, войска работают напрямую с десантниками и пехотой. Также сообщается, что артиллеристы получают уже готовые координаты и отрабатывают по цели. На каждую цель уходит два-три снаряда.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки расчетов противотанковых гранатометов в зоне СВО.

Видео: Telegram / РИА Новости