"Пятое измерение" в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме проходит выставка "Пятое измерение", соединяющая имена Анны Ахматовой и Михаила Булгакова, несмотря на не самое очевидное литературное соседство. Писатели разного стиля и жанра, живущие в разных городах, но одной культуры и одного времени.
"Пятое измерение" – своеобразный выход за рамки повседневности. Для художественного решения выставки выбран образ большой коммунальной квартиры. Посетители окунутся в "Поэму без героя" и роман "Мастер и Маргарита".
Цена: 60-120 рублей
Где: Литейный просп., 53
Фото: akhmatova.spb.ru
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