"Пятое измерение" в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Выставка продлится до 1 ноября.

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме проходит выставка "Пятое измерение", соединяющая имена Анны Ахматовой и Михаила Булгакова, несмотря на не самое очевидное литературное соседство. Писатели разного стиля и жанра, живущие в разных городах, но одной культуры и одного времени.

"Пятое измерение" – своеобразный выход за рамки повседневности. Для художественного решения выставки выбран образ большой коммунальной квартиры. Посетители окунутся в "Поэму без героя" и роман "Мастер и Маргарита".

Цена: 60-120 рублей

Где: Литейный просп., 53

Фото: akhmatova.spb.ru