"Пятерочка" порадовала медиков продуктовыми наборами в преддверии Нового года

Медработникам привезли напитки, кондитерские изделия и гигиенические средства.

Торговая сеть "Пятерочка" совместно с Фондом продовольствия "Русь" направила в больницы Ленобласти более 7 тонн продуктов и гигиенических средств. Компания продолжает поддерживать медицинских работников по всей России в рамках проекта "Корзина доброты".

В преддверии новогодних праздников как никогда важно поддерживать настоящих волшебников и героев – врачей. Вместе с волонтёрами Фонда "Русь", которые доставляют наборы в больницы, мы продолжаем помогать врачам и всему медперсоналу в разных регионах, чтобы в течение своей рабочей смены каждый мог не только восполнить силы, но и почувствовать заботу и внимание. Екатерина Демешко, руководитель проекта "Забота о сообществе" торговой сети "Пятерочка".

Помощь получили петербургские стационары: Городская больница №38 им. Семашко, Городская больница №15, Филатовская больница (ДГБ №5), больница Святого Георгия, Покровская больница, Госпиталь для ветеранов войн и поликлиника №3 на Васильевском острове. В медучреждениях работают более 6 тысяч сотрудников. Им привезли воду, соки, чай, кофе, кондитерские изделия, а также мыло, гель для душа, шампуни, влажные салфетки и антисептики для рук. Продовольствие доставляли волонтеры Фонда "Русь". Отмечается, что это единственный в России "банк еды".