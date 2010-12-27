"Пьяный мальчик": А.Бастрыкин взял на контроль дело о погибшем под колесами автомобиля полицейского мальчике на контроль

В июле мальчик на велосипеде был сбит насмерть действующим сотрудником полиции. В крови у ребенка нашли алкоголь 0,51 промилле.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в котором погиб 6-летний мальчик.

ДТП произошло 13 июля 2019 года в селе Буйское (Уржумский район области) Кировской области. Малыш катался на велосипеде по проселочной дороге и был сбит автомобилем. От полученных травм ребенок скончался на месте. За рулем автомобиля был действующий сотрудник полиции.

Уголовное дело пол факту гибели ребенка в ДТП до сих пор не расследовано. Отец погибшего мальчика сообщил СМИ, что узнал о результатах экспертизы спустя полтора месяца. В заключении данной экспертизы сообщалось, что в крови ребенка был алкоголь 0,51 промилле. Кроме этого, мужчина рассказал и о других странностях в уголовном деле.

Председатель СК России Александ Бастрыкин после публикаций в СМИ поставил дело о гибели ребенка на контроль в ЦА ведомства.

В средствах массовой информации появилась информация о том, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Данные результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка, которые требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности. официальный представитель СК России С. Петренко

А. Бастрыкин поручил всесторонне изучить дело, провести повторные экспертизы.

Фото: СК России