Поликлиника в Пушкине получила предупреждение за распространение чужих данных

Сотрудники медучреждения просто зачеркнули их ручкой, но информация осталась читаемой.

Мировой судья судебного участка №178 Петербурга рассмотрела дело о нарушении законодательства о персональных данных в отношении Городской поликлиники №60 Пушкинского района. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 24 ноября 2025 года. Женщине выдали амбулаторный талон, на обратной стороне которого оказались персональные данные другого человека. Там были указаны его полное имя, дата рождения, адрес проживания, паспортные данные, номер СНИЛС, телефон и номер медицинской карты. Пациентка рассказала, что сотрудники поликлиники просто зачеркнули информацию шариковой ручкой, но все данные оставались полностью читаемыми. Женщина обратилась в Роскомнадзор.

Дело зарегистрировали в марте. В отношении поликлиники составили административный протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ. В медучреждении прошла служебная проверка, которая подтвердила факт нарушения. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде предупреждения.

Мариинская больница фиксирует рост числа пациентов с обмороками и проблемами с давлением.

