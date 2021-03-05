"Поезд Памяти" объединил школьников из 18 стран в Петербурге

Пятый по счёту культурно-образовательный проект вновь объединил старшеклассников из России, Белоруссии и других государств. В Северной столице школьников встретили сенатор Иван Новиков и белорусский парламентарий Александр Лукьянов.

В Санкт-Петербург прибыл юбилейный "Поезд Памяти" — патриотический проект, реализуемый ежегодно с 2022 года. Инициатива принадлежит верхним палатам парламентов России и Белоруссии, её поддерживают президенты двух стран в рамках Союзного государства. Основная цель — познакомить подростков 15–17 лет с местами воинской славы и культурой народов России и Белоруссии. В этом году в проекте участвуют школьники из 18 государств, включая Армению, Казахстан, США, Великобританию и Францию.

На церемонии встречи сенатор Иван Новиков назвал ребят опорой и надеждой взрослых, подчеркнув, что организаторы особенно ценят крепкую дружбу, которая рождается в проекте. Александр Лукьянов поблагодарил губернатора Петербурга за тёплый приём и отметил, что участники поезда станут проводниками и защитниками общей победы. Школьница из Белоруссии Анастасия Тимохова рассказала, что конкурс в проекте был огромным — от её страны участвовали 12 тысяч десятиклассников, а все участники уже подружились. Мари Шабрие из Франции поделилась, что мечтала попасть в проект, чтобы узнать историю российских городов, и особенно её впечатлила роль Бреста в войне.

Ранее мы сообщили о том, что за 5 месяцев "Ласточки" перевезли более 32 тыс. пассажиров из Петербурга в Старую Руссу.

Фото: Telegram/ СПб-Главный