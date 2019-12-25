Репетиторы по физике зарабатывают в России более 80 тысяч рублей в месяц

Доход зависит от опыта, региона и формата занятости.

Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми в России, сообщили специалисты "Авито Подборки". Средний доход преподавателей этого предмета превышает 80 тысяч рублей в месяц. На втором месте по заработку расположились репетиторы по информатике с доходом 78,26 тысячи рублей, на третьем — преподаватели английского языка.

Замыкают пятёрку самых высокооплачиваемых репетиторов учителя математики (70,95 тысячи рублей) и литературы (69,24 тысячи). Директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов пояснил, что фактический заработок зависит от опыта и квалификации преподавателя, региона работы, формата занятости и количества часов в неделю. Поскольку репетиторы чаще работают на условиях частичной занятости или почасовой оплаты, итоговый доход может существенно варьироваться.

Ранее Piter.TV поговорил с учителем начальных классов школы №93 Пушкинского района, призером конкурса "Первый учитель" Алексеем Сергеевичем Чибитько.

Фото: Piter.TV