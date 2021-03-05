Туристов предупредили о мошенничестве при бронировании отелей

Специалист советует не переходить по ссылкам из писем и использовать двухфакторную аутентификацию.

С наступлением летнего сезона отпусков мошенники активизируются, используя интерес граждан к путешествиям. Эксперт по информационной безопасности Александр Лунев в беседе с "Газета.Ru" сообщил о возросшей угрозе кражи данных банковских карт и личной информации туристов. Злоумышленники создают фишинговые сайты, визуально копирующие страницы отелей и сервисов бронирования, а также размещают фиктивные объявления о сдаче жилья по заниженным ценам, исчезая после получения предоплаты.

Специалист рекомендует не переходить по ссылкам из писем или сообщений, а вручную открывать официальные сайты. Также он советует защитить электронную почту, соцсети и банковские сервисы с помощью двухфакторной аутентификации. При подозрительном звонке с требованием срочного перевода денег или кода из СМС следует немедленно прервать разговор и связаться с компанией через официальные каналы.

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