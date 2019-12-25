Пенсионеры старше 80 лет могут не платить взносы на капремонт

Важно отсутствие задолженностей и проживание одиноко или с неработающими пенсионерами.

Депутат Госдумы Валерий Селезнёв в беседе с РИА Новости напомнил о возможности компенсации взносов на капитальный ремонт для пожилых россиян. Неработающие пенсионеры старше 70 лет могут вернуть 50 процентов уплаченных взносов, а старше 80 лет — 100 процентов. Важными условиями являются отсутствие задолженности по коммунальным услугам и проживание одиноко или совместно с неработающими пенсионерами либо инвалидами первой и второй групп.

Селезнёв пояснил, что регистрация работающего родственника может повлиять на размер компенсации или лишить права на неё. Например, если прописан работающий внук, льготы не будет вовсе, а если внук-студент — компенсация полагается только на долю пенсионера. Для оформления льготы потребуются паспорт, пенсионное удостоверение, трудовая книжка, выписка из ЕГРН, справка об отсутствии задолженности и банковские реквизиты. Заявление можно подать через МФЦ или портал госуслуг, рассмотрение занимает 10–15 рабочих дней.

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