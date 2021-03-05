Нападающий "Зенита" Максим Глушенков женился на Анне Нечаевой

В прошедшем сезоне Глушенков впервые в карьере стал чемпионом России в составе петербургского клуба

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Максим Глушенков вступил в брак с Анной Нечаевой. Информацию о свадьбе распространила пресс-служба футбольного клуба. Торжественная церемония состоялась в пятницу, 26 июня. В официальном сообщении коллектив поздравил молодожёнов и пожелал им любви и взаимопонимания.

Глушенков защищает цвета "Зенита" с июля 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 34 матча, отметился 11 забитыми мячами и отдал 12 голевых передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года. В составе петербургской команды нападающий впервые в карьере завоевал чемпионский титул.

Ранее Педро высказался о неудачном старте "Зенита" в новом сезоне.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)