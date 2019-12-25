Доходный дом Комарова на Невском восстанавливают как памятник

На Невском проспекте, 136, началась реставрация фасада доходного дома В. В. Комарова. Здание, возведённое в 1896–1898 годах по проекту архитектора А. В. Кащенко, является памятником регионального значения и образцом поздней эклектики. Дом связан с историей городской торговли и издательского дела. В середине XIX века здесь располагалась экипажно-каретная фабрика, а в 1891 году участок приобрёл купец Савельев, затем — отставной полковник Комаров, основатель первой массовой газеты Свет. По преданию, эскизы фасада выполнил Илья Репин.
Симметричный фасад с эркерами и фронтонами подчёркивает вертикальную композицию декора. В лицевом корпусе были парадные и чёрные лестницы, в квартирах — камины, ванные и печи. В жилищном комитете отметили, что реставрация — важный этап сохранения исторического облика главной улицы. Также начата реставрация фасадов Дома актёра с восстановлением утраченного карниза и оконных рам, работы планируют завершить до конца 2027 года. Кроме того, реставраторы по чертежам восстановят деревянные ворота в доходном доме Иванова.
Ранее мы сообщили о том, что на фасаде Дома Чаплина завершается реставрация 41 маскарона с изображением львов.
Фото: Жилищный комитет
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