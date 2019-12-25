Доходный дом Комарова на Невском восстанавливают как памятник

Здание 1896–1898 годов постройки признано объектом культурного наследия регионального значения. Фасад дома, по легенде, проектировал Илья Репин. Также начата реставрация фасадов Дома актёра на Невском проспекте.

На Невском проспекте, 136, началась реставрация фасада доходного дома В. В. Комарова. Здание, возведённое в 1896–1898 годах по проекту архитектора А. В. Кащенко, является памятником регионального значения и образцом поздней эклектики. Дом связан с историей городской торговли и издательского дела. В середине XIX века здесь располагалась экипажно-каретная фабрика, а в 1891 году участок приобрёл купец Савельев, затем — отставной полковник Комаров, основатель первой массовой газеты Свет. По преданию, эскизы фасада выполнил Илья Репин.

Симметричный фасад с эркерами и фронтонами подчёркивает вертикальную композицию декора. В лицевом корпусе были парадные и чёрные лестницы, в квартирах — камины, ванные и печи. В жилищном комитете отметили, что реставрация — важный этап сохранения исторического облика главной улицы. Также начата реставрация фасадов Дома актёра с восстановлением утраченного карниза и оконных рам, работы планируют завершить до конца 2027 года. Кроме того, реставраторы по чертежам восстановят деревянные ворота в доходном доме Иванова.

Ранее мы сообщили о том, что на фасаде Дома Чаплина завершается реставрация 41 маскарона с изображением львов.

Фото: Жилищный комитет

