Почти семь тысяч дворников вышли на борьбу с последствиями снегопада

Было около 500 единиц техники

В субботу, 8 февраля, город на Неве столкнулся с последствиями ночного снегопада. Всего с выпавшим снегом "воевали" порядка семи тысяч дворников и около 500 единиц техники.

Сотрудники коммунальных служб работали в течение всей ночи и в некоторых районах города продолжат заниматься этим до конца дня. Процесс и результаты уборки можно увидеть на интерактивной карте, предоставленной комитетом по благоустройству.

В случае если камера видеонаблюдения фиксирует некачественную работу, информация в режиме онлайн передается представителям районных служб для принятия незамедлительных мер.

Ранее мы писали, что подвалы Петербурга приведут в порядок.

Фото: pexels