Кровавое видео: Щука вцепилась мертвой хваткой в нос рыбака

В сети появилось видео необдуманного поступка молодого мужчины.

В сети появилось видео, на котором щука вцепилась в нос рыбака.

На опубликованных кадрах молодой мужчина держит у лица зубастую хищницу, которая вцепилась намертво в нос незадачливого рыбака. Молодой человек пытается расцепить челюсти небольшой рыбины, но ему это не сразу удается. Друзья же смеются над ним, раздают советы и снимают на видео. После некоторых усилий рыбаку все же удается расцепить челюсти щуки и освободить свой нос. На носу виднеются следы укусов и течет кровь. Что сподвигло рыбака поднести к носу живую зубастую хищницу неизвестно.

Видео: YouTube/Denis Fedotov