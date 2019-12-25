"Пионерскую" вновь закрывали из-за вставшего эскалатора

В Петербурге станцию метро "Пионерская" временно закрывали для входа из-за остановки эскалатора. Спустя 15 минут ограничения были сняты.

В Санкт-Петербурге станция метро "Пионерская" днем временно работала с ограничениями для пассажиров. Причиной стала внеплановая остановка эскалатора.

С 13:45 вестибюль станции был открыт только для выхода. Для устранения неисправности на место направили аварийно-восстановительные формирования метрополитена.

В пресс-службе подземки сообщили, что специалисты оперативно провели необходимые работы, чтобы как можно быстрее восстановить штатный режим работы станции.

Уже в 13:55 ограничения были сняты, после чего "Пионерская" вновь начала работать в обычном режиме.

Ранее на Piter.TV: петербургскому метро нужны 712 вагонов до 2035 года с учетом открытия новых станций.

Фото: Piter.TV