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"Пиковая дама. Игра" в театре имени Ленсовета
Вчера, 19:00
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smirenny

"Пиковая дама. Игра" в театре имени Ленсовета

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История, написанная в 1833 году, заиграет на языке современного кинотриллера.

Во вторник вечером, 29 сентября, в театре имени Ленсовета пройдет показ спектакля "Пиковая дама. Игра" по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина. 

Режиссер Евгения Сафонова решила показать историю на языке современного кинотриллера, добавив в сюжет сюрреалистический виртуальный мир, где все передается образами Дэвида Линча и Гаспара Ноэ. Происходящее напоминает страшный, но интересный и завораживающий сон.

Цена билета от 770 рублей. 

Фото: vk.com/lensovet_theatre

Теги: спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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