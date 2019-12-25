"Пиковая дама. Игра" в театре имени Ленсовета

История, написанная в 1833 году, заиграет на языке современного кинотриллера.

Во вторник вечером, 29 сентября, в театре имени Ленсовета пройдет показ спектакля "Пиковая дама. Игра" по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина.

Режиссер Евгения Сафонова решила показать историю на языке современного кинотриллера, добавив в сюжет сюрреалистический виртуальный мир, где все передается образами Дэвида Линча и Гаспара Ноэ. Происходящее напоминает страшный, но интересный и завораживающий сон.

Цена билета от 770 рублей.

Фото: vk.com/lensovet_theatre