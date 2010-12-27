Как рассказали ГУП " Леноблводоканал", компания подключилась к реализации проекта "Реставрация архитектурного и садово-паркового комплекса "Усадьба Монрепо" в части водоотведения и очистки сточных вод.

"Парк Монрепо" и Выборгская Центральная городская больница получат центральную систему водоотведения и очистки сточных вод.

Как рассказали ГУП " Леноблводоканал", компания подключилась к реализации проекта "Реставрация архитектурного и садово-паркового комплекса "Усадьба Монрепо" в части водоотведения и очистки сточных вод. Что позволит сократить вредные выбросы в воды Финского залива. Для чего " Леноблводоканал" реконструирует существующие сети на 40%. Подключение Петровского и "Парка Монрепо" по проекту запланировано в одинаковые сроки.

"Усовершенствовать инфраструктуру водоподготовки, построить новые магистральные сети и реконструировать три канализационных насосных станции, которые будут обслуживать 4 микрорайона, расположенных на острове Твердыш Выборгского района, с населением до 4000 чел.; а также "Парк Монрепо" и Выборгскую Центральную городскую больницу. В больнице сейчас нет централизованного водоотведения. Реализация проекта решит эту проблему", - рассказали о своих планах в компании.



Напомним, что 31 мая состоялось историческое событие - подписание Договора о предоставления гранта по Программе приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная Финляндия по строительству централизованной системы водоснабжения и водоотведения Петровского района в Выборге, с учетом строительства инженерных сетей государственного учреждения "Парк Монрепо". Общая стоимость проекта - 3,5 мл. евро. По программе приграничного сотрудничества финансирование проекта составит 80%, 20% - это средства ГУП "Леноблводоканал". Проект уже разработан в 2016 году МО "Администрация Выборгского района".

