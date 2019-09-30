  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:56
72
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: в доме на Гончарной улице окна и мебель стали мокрыми из-за пара

0 0

На жалобы жителей местная администрация и управляющая компания не реагируют.

В Петербурге по адресу Гончарная, 26 из подвального помещения идет пар. Жительница дома Ксения Пронина сообщила Piter.TV  о том, что в квартире отсыревает мебель и запотевают окна. Это запечатлено на кадрах, которые прислал автор. 

"Уже неделю происходит какое-то безобразие. Из подвала ужасно парит, конденсат на окнах, стены в помещениях мокрые",

- написала женщина. 

По словам петербурженки, управляющая компания, коммунальные службы и местная администрация бездействуют, получить ответа  женщине от них не удалось. Жительница Центрального района надеется, что к проблеме удастся привлечь внимание и решить ее. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе эвакуировали жильцов жилого дома

Видео: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии