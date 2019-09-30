Видео: в доме на Гончарной улице окна и мебель стали мокрыми из-за пара

На жалобы жителей местная администрация и управляющая компания не реагируют.

В Петербурге по адресу Гончарная, 26 из подвального помещения идет пар. Жительница дома Ксения Пронина сообщила Piter.TV о том, что в квартире отсыревает мебель и запотевают окна. Это запечатлено на кадрах, которые прислал автор.

"Уже неделю происходит какое-то безобразие. Из подвала ужасно парит, конденсат на окнах, стены в помещениях мокрые", - написала женщина.

По словам петербурженки, управляющая компания, коммунальные службы и местная администрация бездействуют, получить ответа женщине от них не удалось. Жительница Центрального района надеется, что к проблеме удастся привлечь внимание и решить ее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе эвакуировали жильцов жилого дома.

Видео: Piter.TV