Парад почетного караула ЗВО в Петербурге озвучат на иностранных языках

Субботний развод и плац-концерт роты Почетного караула Западного военного округа, которые проходят еженедельно в Петропавловской крепости, озвучат на иностранных языках. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Так, кроме русского языка, развод Почетного караула будут озвучивать на английском и китайском языках. Это сделано, чтобы туристы глубже проникались историей и традициями российской армии.

Напомним, в рамках парада военнослужащие Почетного караула демонстрируют строевые приемы, а также стилизующие элементы штыковой атаки времен Александра Суворова, например, "Мясорубку", "Комбайн" и "Поршень".

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Фото: structure.mil.ru