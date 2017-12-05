"Пацанки" 3 сезон: кастинги на попадание в проект идут полным ходом

Создатели "Пацанок" объявили о регистрации участниц на новый сезон проекта.

Не успел закончиться второй сезон популярного шоу “Пацанки”, как создатели объявили о начале приема заявок на третий сезон проекта. некоторые особо активные фанаты научились ловить хайп на кастинге. В Сети активно распространяются мемы, которые пользуются спросом у ностальгирующих п проекту школьников.

В комментариях в офииальной группе "Пацанок" В"контакте" некоторые девочки стали утверждать, что якобы уже прошли два тура и после нового года отправятся в Москву, чтобы пройти последний этап отбора. Само собой, организаторы не проводили никаких очных отборов, ведь сейчас все находится на стадии отбора кандидаток по письменному тексту.

Чтобы стать участницей нового сезона “пацанкам” придется ответить не только на стандартные вопросы о месте проживания, возрасте и увлечениях, но и раскрыть перед командой отбора свои личностные качества, мотивацию. Претенденток спрашивают насчет отношений с родителями, как обстоят дела с учебой, чувствовали ли они себя когда-либо жертвой, аутсайдером или наоборот, лидером, умеют ли они отрываться и есть ли потаенные обиды на близких людей. Помимо общих вопросах об увлечениях, девочкам предлагают сравнить себя с участницами предыдущих сезонов и сказать, на кого они больше всего похожи и за кого болели и почему.

Еще один интересные факт про грядущий сеезон - это возможное возвращение участницы второго сезона. Об это думает Алиса Козырь, также известная под псевдонимом Васаби. Девушка считает, что не успела раскрыться на шоу, поэтому думает о том, чтобы пройти путь с начала до конца.

А в это врем финалистки и участницы второго сезона отправились в тур по городам России. Новоиспеченные леди регулярно выкладывают в Instagram фотографии, истории и видео с фанатских встреч, вечеринок и ночных отрывов.