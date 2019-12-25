Активисты объяснили, что экспресс-тесты быстрее и дешевле ПЦР-тестирования.

Общественная организация малого и среднего бизнеса "Опора России" предложила в правила получения QR-кодов включить результаты экспресс-тестов на инфекцию ковида. Об этом журналистам рассказал президент движения Александр Калинин. Сейчас при выдаче документов учитываются только результаты ПЦР-тестов.

У "Опоры России" есть ряд предложений, к примеру, они касаются таких аспектов, как использование не только ПЦР-тестов, но и тестов на антигена, в качестве основания на предоставление допуска . Тесты на антигена делаются быстрее и стоят дешевле. Александр Калинин, глава "Опоры России".

Эксперты предложили депутатам Госдумы и другие инициативы. В частности, речь идет о более оперативной проверке QR-кодов. Она позволит исключить формирование очереди из ожидающих граждан на входе в учреждения.

В России бизнесу предложили выдавать сотрудникам премии за вакцинацию.

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