Оператор "Пулково" выиграл суд о загрязнении реки Новой: к нему подали еще один иск

Теперь против "Воздушных ворот Северной столицы" выступит Росприроднадзор.

Оператор петербургского аэропорта "Пулково" в суде выиграл дело против Смольного, в котором ответчика обвиняли в загрязнении реки Новой. Теперь "Воздушные ворота" смогут не платить административный штраф, назначенный Комитетом по природопользованию. Законный представитель отметил, что данная попытка получить денежную компенсацию является превышением полномочий.

Однако, сейчас на рассмотрение инстанции подан второй иск по данному происшествию. Росприроднадзор требует от "Воздушных ворот" прекратить сливать в водные ресурсы города производственные отходы. Известно, что слушание состоится в зале Московского районного суда. Профильному комитету Правительства Северной столицы не удалось добиться положительного решения, поэтому в ситуацию вмешалось природозащитное ведомство.

По информации от представителей Росприроднадзора, в Новую попадают не только жидкости, необходимые против обледенения, но и запрещенные вещества: этиленгликоль, этанол и ацетон.

Напомним, что "Пулково" делит кандидатов на переименование аэропорта с другими городами России.

Фото: Piter.tv