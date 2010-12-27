"Пулково" делит кандидатов на переименование аэропорта с другими городами России

В петербургских деятелях заинтересованы представители из других городов страны.

Три деятеля, дошедшие до финального голосования по переименованию аэропорта "Пулково" в Петербурге, также могут быть выбраны и в других городах. Об этом рассказал один из организаторов акции Владимир Гронский. На увековечивание имен Александра Невского, Александра Пушкина и Петра Первого претендуют несколько воздушных ворот страны. Первого кандидата рассматривает Псков. Имя второго героя может появиться на здании московского аэропорта "Шереметьево". Также известно, что на Петра Третьего надеются сразу два города - Воронеж и Астрахань.

Ситуация состязательная. Самое важное, что инициатива, связанная с выбором великих имен аэропортам, вызвала оживление в обществе и стимулировала интерес людей к своей истории. Этот интерес, потушенный в 90-х, возвращается добавил спикер

Напомним, что голосование продлится до конца ноября. Результаты жители страны узнают только 5 декабря. Выбрать "своего" деятеля можно на территории 15 избирательных пунктов, установленных в Северной столице.

Фото: Piter.tv