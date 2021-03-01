"Опасные игры" с морем в Сочи попали на видео и возмутили россиян

На кадрах видно, как молодые люди становятся на краю набережной и в момент, когда волны бьются о камни, поднимают вверх руки.

Несколько мужчин решили для видео попозировать на фоне штормящего Черного моря на побережье в Сочи. Видео было опубликовано сообществе "Типичный Сочи", многие пользователи возмутились поступком россиян.

На кадрах видно, как молодые люди становятся на краю набережной и в момент, когда волны бьются о камни, поднимают вверх руки. В группе это назвали "опасными играми с морем".

Подписчики паблика выразили свое возмущение в комментариях: "А на следующий день водолазы будут искать тела этих дураков". "Море дураков любит. Забирает".

В прошлом году тюлень выполз из океана и поселился у мужчины во дворе.

Видео: ВК/Типичный Сочи