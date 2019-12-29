"Они могли бы быть живы...": в Петербурге появилась новая табличка на месте ДТП

Новая табличка появилась во Фрунзенском районе Петербурга, где после ДТП скончалась 58-летняя петербурженка.

На месте смертельных ДТП в Петербурге стали появляться таблички в память о погибших под колесами автомобилей. Об этом сообщили в группе "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца" в соцсети "ВКонтакте".

Новая табличка появилась во Фрунзенском районе Петербурга, где после ДТП скончалась 58-летняя петербурженка.

Напомним, авария произошла 28 января около 21:25 напротив дома № 6 по улице Ярослава Гашека. Водитель Daewoo Nexia наехал на женщину и скрылся с места происшествия. Позже из-за тяжелых травм пострадавшая скончалась в больнице. Водителя задержали 29 января.

Фото: ВК/ Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца