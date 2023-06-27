Омске произошел пожар в жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м

В ГУ МЧС локализовали огонь.

На территории российского города Омск в жилом здании возникло возгорание, распространившееся на 1,8 тысячи квадратных метров. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления экстренной службы страны. Известно, что в настоящее время пламя локализовано. Сведений о пострадавший в текущий момент нет. К ликвидации пожара в доме 8 по Волгоградской улице привлечены силы 59 человек личного состава и 14 единиц специальной техники.

Возгорание произошло на балконе жилого дома, огонь распространился на кровлю. Пожарными спасено 27 человек, в том числе 8 детей. Самостоятельно эвакуировалось 43 человека. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Временно исполняющий обязанности губернатора ОМской области Виталий Хоценко уточнил прессе, что горит крыша пятиэтажного дома.

В реке Тихвинке утонул восьмиклассник.

Фото и видео: ГУ МЧС России