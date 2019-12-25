Полиция расследует обстоятельства происшествия.

В четверг, 13 августа, стало известно о том, что в Петербурге "Николай Басков" развращал 11-летнюю школьницу. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.

К правоохранителям обратилась мать 11-лентней школьницы. Женщина рассказала, что 10 августа с 09:00 до 12:10 неизвестный под ником Николай Басков совершил развратные действия в отношении ее дочери в соцсети "ВКонтакте".

Полицейские расследуют дело.

Ранее мы сообщали о том, что сосед по коммуналке изнасиловал петербурженку в Калининском районе.

Фото:pixabay