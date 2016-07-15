Новый наряд Савченко пришелся не по вкусу пользователям интернета

Надежда Савченко удивила своим новым имиджем. Теперь она похожа на Сталина.

Замдиректор Агентства Моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий опубликовал в свой "Фейсбук" фото Надежды Савченко. На снимке Савченко читает документы в странном белом жакете. Он похож на военный китель, который украшен большими вставками. Об этом сообщает "Политэксперт".

Пользователи интернета не могли обойти стороной новый имидж депутата Верховной Рабы Украины. Однако в пользу Савченко не нашлось ни одного комментатора. В одной из версий говорится, что женщина могла надеть "стринги" с лампасами, подходящие к жакету.

Также один из пользователей отметил, что новый стиль Савченко схож со Сталинским.

Фото: Prt Scr программы канала NewsOne