Видео: Трамп аплодировал сам себе почти 6 минут, а его помощник увлажнял губы помадой

В сети появилось видео с ежегодного послания "О положении страны", где Трамп аплодирует себе более 5 минут.

Президент США Дональд Трамп аплодировал себе около шести минут после первого ежегодного послания "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса.

На заседании Трамп обозначил успехи своей команды за первый год пребывания у власти. Также президент Америки упомянул в своей речи Россию, назвав ее наряду с Китаем соперником США.

Пользователей сети рассмешило не только длительные рукоплескания в свою честь, но и поведение сторонника Трампа, который находился позади. Во время бурных аплодисментов ему срочно понадобилось смазать губы "гигиеничкой".

Видео: "Видач"