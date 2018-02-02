Видео: Трамп аплодировал сам себе почти 6 минут, а его помощник увлажнял губы помадой

Президент США Дональд Трамп аплодировал себе около шести минут после первого ежегодного послания "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса.
На заседании Трамп обозначил успехи своей команды за первый год пребывания у власти. Также президент Америки упомянул в своей речи Россию, назвав ее наряду с Китаем соперником США.
Пользователей сети рассмешило не только длительные рукоплескания в свою честь, но и поведение сторонника Трампа, который находился позади. Во время бурных аплодисментов ему срочно понадобилось смазать губы "гигиеничкой".
Видео: "Видач"