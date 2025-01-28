"Невская дельта" объединит науку и бизнес в Петербурге

Проект реализуется по поручению президента. Специализациями долины станут новые материалы, генетика, фармацевтика, экология и робототехника. В этом году заработает трамвай от Купчино до Славянки.

Губернатор Александр Беглов в еженедельном обращении рассказал о ходе реализации проекта технологической долины "Невская дельта" в Пушкинском районе. Градоначальник пояснил, что долина создаётся по поручению президента и объединит науку, разработки и технологичный бизнес.

Он также сообщил, что ход реализации проекта обсуждался на заседании попечительского совета СПбГУ под председательством Дмитрия Медведева. Специализациями долины станут новые материалы, генетика, фармацевтика, экология, энергетика, цифровые платформы и робототехника. Для управления проектом уже созданы Фонд "Невская дельта" и управляющая компания с участием города.

Губернатор подчеркнул, что первоочередная задача властей — обеспечить долину транспортной и инженерной инфраструктурой. В текущем году на всём протяжении заработает трамвайная линия от станции метро "Купчино" до Славянки. Также прорабатываются варианты её продления до нового кампуса университета и "Невской дельты".

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