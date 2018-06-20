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"Неудачная парковка": в Петроградском районе автомобиль вылетел на пешеходную зону 
Сегодня, 19:27
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IRINA_CHALKINA

"Неудачная парковка": в Петроградском районе автомобиль вылетел на пешеходную зону 

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К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 15 апреля, в Петроградском районе автомобиль вылетел на пешеходную зону. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел около перекрестка Каменоостровского проспекта и Большого проспекта Петроградской Стороны. По словам петербуржцев, машина "пролетела" рядом с детьми, которые шли в спортивнцую школу. К счастью, никто не пострадал. 

Это чудо что не пострадали дети,потому что он в летел где вход в детскую спортивную школу Петроградского района. Детей поколечил бы!!!

отмечают очевидцы

На кадрах видно, что автомобиль "сел" на железное ограждение. 

На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что Видео: петербуржцы перевернули каршеринговое авто

Фото:дтп и чп петербург/вк

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Теги: новости спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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