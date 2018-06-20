Видео: петербуржцы перевернули каршеринговое авто

В комментариях к ролику пользователи раскритиковали действия петербуржцев, посчитав, что они сделали только хуже.

В Калининском районе в ЖК "Калина" Санкт-Петербурга перевернулся легковой автомобиль. Группа местных жителей решила помочь вернуть машину "на дорогу" и совместными силами перевернули автомобиль обратно. Ролик спасательной операции был опубликован в социальных сетях.

В ролике видно как мужчины сначала отодвигают "перевертыш" на удобное расстояние, а затем начинают его раскачивать. В конечном итоге машину удалось поставить на колеса, однако можно заметить, что правая часть легковушки сильно ударилась об камень.

В комментариях к ролику пользователи раскритиковали действия петербуржцев, посчитав, что они сделали только хуже.

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