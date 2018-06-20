В Петербурге показали блокадные трамваи

Ученики одной из школ Московского района подготовили постановку "Трамвай пошёл! ТРАМВАЙ идёт!".

15 апреля - дата возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде в 1942 году. В Василеостровском трамвайном парке прошла традиционная Акция Памяти. На веере перед депо участников акции встретили трамваи военной поры.

Ученики одной из школ Московского района подготовили постановку "Трамвай пошёл! ТРАМВАЙ идёт!". Мини-спектакль повествовал о роли электротранспорта в судьбе жителей осаждённого Ленинграда. Хор ветеранов "Мы из блокады" исполнил песни военных лет.

После завершения церемонии любой желающий мог прокатиться в легендарных вагонах. Участники акции возложили цветы к мемориалу в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда.

Видео: Piter.TV