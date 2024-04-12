Возбуждено уголовное дело по факту порчи "Блокадного трамвая"

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России в Кировском районе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

По данным следствия, ночью с 27 на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник "Блокадному трамваю", расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц). Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург