Возбуждено уголовное дело по факту порчи "Блокадного трамвая"

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России в Кировском районе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.
По данным следствия, ночью с 27 на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник "Блокадному трамваю", расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц). Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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