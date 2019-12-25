"Немосква не за горами" в Манеже

На выставке покажут работы 80 художников из 21 российского города.

В Манеже проходит необычная выставка "Немосква не за горами", цель которой – показать актуальность и зрелость региональных художественных процессов в глобальном контексте.

80 художников создали работы специально для данной выставки, которая проходит под кураторством семи человек. Название выставки – отсылка к работе Бориса Матросова "Счастье не за горами", установленной в Перми. Организаторы уверены, что каждый из пришедших найдет новые мысли для себя, а также станет ближе к художникам из регионов.

Манеж находится на Исаакиевской площади, 1. Цена билета варьируется от 100 до 300 рублей.

Фото: manege.spb.ru