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"Не тронь дерьмо – и пахнуть не будет": Боярский об испорченном граффити с "Зенитом"
Сегодня, 12:07
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ProkVad
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"Не тронь дерьмо – и пахнуть не будет": Боярский об испорченном граффити с "Зенитом"

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Боярского никак не волнует действие вандалов.

Михаил Боярский прокомментировал испорченное граффити с его изображением. Граффити распологается на одной из трансформаторных будок на углу Петроградской улицы и Морского проспекта на Крестовском острове в Петербурге.

Боярский на граффити изображен с шарфом "Зенита" в руках. То, что граффити теперь испорчено, обнаружили болельщики петербургского клуба 30 апреля, на следующий день после матча 28-го тура РФПЛ с ЦСКА, который закончился ничьёй.

Нет-нет, дискомфорта мне испорченное граффити не доставляет. Не тронь дерьмо – и пахнуть не будет.

Цитирует Боярского "Р-Спорт"

Фото: ВКонтакте / Лахта Онлайн | Приморский район

Теги: болельщики , боярский , вандалы , зенит
Категории: Лента новостей Новости СПб

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