"Не тронь дерьмо – и пахнуть не будет": Боярский об испорченном граффити с "Зенитом"

Боярского никак не волнует действие вандалов.

Михаил Боярский прокомментировал испорченное граффити с его изображением. Граффити распологается на одной из трансформаторных будок на углу Петроградской улицы и Морского проспекта на Крестовском острове в Петербурге.

Боярский на граффити изображен с шарфом "Зенита" в руках. То, что граффити теперь испорчено, обнаружили болельщики петербургского клуба 30 апреля, на следующий день после матча 28-го тура РФПЛ с ЦСКА, который закончился ничьёй.

Нет-нет, дискомфорта мне испорченное граффити не доставляет. Не тронь дерьмо – и пахнуть не будет. Цитирует Боярского "Р-Спорт"

Фото: ВКонтакте / Лахта Онлайн | Приморский район