(Не)принятый вызов: комедия телефонных положений

Телефонные ремейки
Со времен Шекспира драматурги создавали вид театрального искусства под названием "комедия положений", где герои постоянно попадали в курьезные ситуации, чем вызывали смех (Мольер, Фонвизин, Шоу, Чехов и др.). Сегодня на дворе XXI век, когда в "топе" новостей — все, что происходит с мобильными телефонами. Мы все время обсуждаем, у кого "монобровь", у кого "безрамочный", сколько камер, экранов в телефоне и какой процессор. Поэтому и герои произведений искусства часто не вполне самодостаточны: они попадают в неловкие ситуации уже не сами по себе, а со своими мобильниками. Ну, не то сказал по телефону, не то услышал — и вот все рассмеялись. Поэтому и классическая комедия теперь, наверное, станет "комедией телефонных положений".
Сюжет телефонного "подслушивания", который "эксплуатируется" в этой пьесе, тоже постепенно становится "бродячим". В 2016 году вышел на экраны фильм Паоло Дженовезе "Идеальные незнакомцы". Там закадычные друзья собрались и решили поиграть в игру: читать смс-ки и слушать на громкой связи разговоры друг друга. Структурно этот прием не новый. Основанные на прочтении чужих писем сюжеты были и ранее. Но в гуттенберговскую эпоху, до XXI века, читали именно письма, а сейчас — смс-ки.
В этом году на экраны вышел фильм Алексея Нужного "Громкая связь" с "Квартетом И" в главных ролях — почти как "Идеальные незнакомцы".
И вот сейчас аналогичная театральная постановка — пьеса Веры Павловой "(Не)принятый вызов", где все друг друга слушают по телефону, а потом плачут, хохочут...
Однажды вечером
Несколько человек собрались в загородном коттедже: три семейные пары и одиночка. Профессии: хирург, адвокатша, нотариус, автомеханик, таксист, психологиня, ветеринарша. Они дурачатся, танцуют, играют в "крокодила" ("корову"), но самая главная их игра — это телефон на громкой связи и чтение чужих смс-ок. И тут выясняется, что они друг другу изменяют, скрывают сексуальную ориентацию и вообще у каждого есть своя, "подпольная" жизнь.
Разговоры по телефону принимают характер глобальный, решающий. Не случайно ли вся мягкая мебель в спектакле — в виде серой морской гальки (камней)? Возможно, это намек на цитату из Экклесиаста: "время собирать камни" (в значении — "пришло время рефлексировать", ведь герои только этим и занимаются, что разбирают свое и чужое поведение).
События в спектакле происходят в ночь лунного затмения. Этот мотив весело обыгрывается (например, герои предлагают выпить "за"... "за" что? "За" "тмение".)
На заднике — отражается Луна, которая то приближается, то отдаляется. Она то сероватая на небосводе, то угрожающе-красная. Театр определил жанр как "комедия-затмение". Этот постмодернистский прием — называть жанр по происходящему в спектакле — уже использовался в театре. Например, в предыдущей премьере "Человек из Подольска" жанр звучал как "ай, лё-лэ" в одном действии: действительно, на сцене исполнялась песня со словами "ай, лё-лэ", поэтому и жанр так назвали. Ну что ж, такие нынче стандарты.
Впрочем, "затмение" и вправду происходит в головах героев: они узнают друг о друге такое, что на время "затмевает" их разум...
И все же, причем здесть Луна? Луна в спектакле помогает уйти от морализаторства, идеи наказания. Возможно, постоянное присутствие Луны — это напоминание о том, что мы — всего лишь дети природы (Луны), которые постоянно грешат, изменяют и живут звериными инстинктами. Но отрефлексировав свою грешную природу, взглянув на Луну осмысленно, мы, наконец, можем остановиться и стать немного человечнее. Недаром девиз спектакля, опубликованный на афишах, гласит: "Обновите ваши отношения!".
Автор Родион Чепалов
Фото: группа Вконтакте театра
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