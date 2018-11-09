(Не)принятый вызов: комедия телефонных положений

На сцене театра на Литейном состоялась премьера комедии «(Не)принятый вызов» по пьесе Веры Павловой (режиссер Сергей Морозов).

Телефонные ремейки

Со времен Шекспира драматурги создавали вид театрального искусства под названием "комедия положений", где герои постоянно попадали в курьезные ситуации, чем вызывали смех (Мольер, Фонвизин, Шоу, Чехов и др.). Сегодня на дворе XXI век, когда в "топе" новостей — все, что происходит с мобильными телефонами. Мы все время обсуждаем, у кого "монобровь", у кого "безрамочный", сколько камер, экранов в телефоне и какой процессор. Поэтому и герои произведений искусства часто не вполне самодостаточны: они попадают в неловкие ситуации уже не сами по себе, а со своими мобильниками. Ну, не то сказал по телефону, не то услышал — и вот все рассмеялись. Поэтому и классическая комедия теперь, наверное, станет "комедией телефонных положений".

Сюжет телефонного "подслушивания", который "эксплуатируется" в этой пьесе, тоже постепенно становится "бродячим". В 2016 году вышел на экраны фильм Паоло Дженовезе "Идеальные незнакомцы". Там закадычные друзья собрались и решили поиграть в игру: читать смс-ки и слушать на громкой связи разговоры друг друга. Структурно этот прием не новый. Основанные на прочтении чужих писем сюжеты были и ранее. Но в гуттенберговскую эпоху, до XXI века, читали именно письма, а сейчас — смс-ки.

В этом году на экраны вышел фильм Алексея Нужного "Громкая связь" с "Квартетом И" в главных ролях — почти как "Идеальные незнакомцы".

И вот сейчас аналогичная театральная постановка — пьеса Веры Павловой "(Не)принятый вызов", где все друг друга слушают по телефону, а потом плачут, хохочут...

Однажды вечером

Несколько человек собрались в загородном коттедже: три семейные пары и одиночка. Профессии: хирург, адвокатша, нотариус, автомеханик, таксист, психологиня, ветеринарша. Они дурачатся, танцуют, играют в "крокодила" ("корову"), но самая главная их игра — это телефон на громкой связи и чтение чужих смс-ок. И тут выясняется, что они друг другу изменяют, скрывают сексуальную ориентацию и вообще у каждого есть своя, "подпольная" жизнь.

Разговоры по телефону принимают характер глобальный, решающий. Не случайно ли вся мягкая мебель в спектакле — в виде серой морской гальки (камней)? Возможно, это намек на цитату из Экклесиаста: "время собирать камни" (в значении — "пришло время рефлексировать", ведь герои только этим и занимаются, что разбирают свое и чужое поведение).

События в спектакле происходят в ночь лунного затмения. Этот мотив весело обыгрывается (например, герои предлагают выпить "за"... "за" что? "За" "тмение".)

На заднике — отражается Луна, которая то приближается, то отдаляется. Она то сероватая на небосводе, то угрожающе-красная. Театр определил жанр как "комедия-затмение". Этот постмодернистский прием — называть жанр по происходящему в спектакле — уже использовался в театре. Например, в предыдущей премьере "Человек из Подольска" жанр звучал как "ай, лё-лэ" в одном действии: действительно, на сцене исполнялась песня со словами "ай, лё-лэ", поэтому и жанр так назвали. Ну что ж, такие нынче стандарты.

Впрочем, "затмение" и вправду происходит в головах героев: они узнают друг о друге такое, что на время "затмевает" их разум...

И все же, причем здесть Луна? Луна в спектакле помогает уйти от морализаторства, идеи наказания. Возможно, постоянное присутствие Луны — это напоминание о том, что мы — всего лишь дети природы (Луны), которые постоянно грешат, изменяют и живут звериными инстинктами. Но отрефлексировав свою грешную природу, взглянув на Луну осмысленно, мы, наконец, можем остановиться и стать немного человечнее. Недаром девиз спектакля, опубликованный на афишах, гласит: "Обновите ваши отношения!".

Автор Родион Чепалов

Фото: группа Вконтакте театра