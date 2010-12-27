Человек из Подольска побывал в полиции и научился танцевать

В театре "На Литейном" состоялась премьера спектакля "Человек из Подольска" (режиссер Андрей Сидельников) по пьесе Дмитрия Данилова. Автор пьесы получил премию "Золотая маска-2018" за лучшую работу драматурга.

Задержание

После третьего звонка, когда зрители усаживаются в зале, мимо рядов проходит человек в форме полицейского. Он настойчиво напоминает о запрете аудиовидеосъемки, внимательно рассматривает зрителей, делает им замечания. Его взгляд выхватывает человека, сидящего на ступеньках. Полицейский проверяет его документы и уводит. Происходящее настолько напоминает реальность, что не все догадываются: и "полицейский", и "задержанный" - всего лишь актеры, и перед нами - завязка спектакля.

Задержанный оказывается в помещении, похожем на московское отделение полиции. Задержанного зовут... Да, в принципе, это и не важно, как его зовут. Далее он для всех - Человек из Подольска. Почему из Подольска?

Подольск - город в Подмосковье, куда можно попасть на электричке с Курского вокзала. Если верить Википедии, существует несколько версий происхождения названия города. По одной из них, императрица Екатерина в 18 веке проезжала через эту местность и намочила подол своего платья, за что территория получила название Подольск. Подольск в спектакле - многозначный символ российской действительности. Для задержанного - это унылый депрессивный город с "подмоченной" (наверное, еще со времен Екатерины) репутацией, в котором он вынужден жить. Для полицейских -город, которым нужно гордиться.

Есть и другая версия происхождения названия города. Подол - это традиционное название местности у горы. Вот и зрители рассаживаются на сцене, а перепады высоты между сценическим пространством и амфитеатром зрителей - как мифический Подол, где происходит фантасмагорическое задержание.

Допрос

Героя задержали просто так, без причины. Допрос превращается в поучение-издевательство: человек в полицейской форме проверяет, насколько хорошо герой знает историю и настоящее Подольска. Оказывается, перед нами полицейские-интеллектуалы, которые разбираются в музыке, искусстве. Они щеголяют своими знаниями, а на задержанного надевают шлем: с виду мотоциклетный, а по сути - шлем виртуальной реальности, в котором герой приобретает то ли знания, то ли опыт избиения, пыток и издевательств.

"Полицейские" оказываются то в обычной форме, то в торжественных фрачных костюмах, то в фартуке на голое тело (как мясники или палачи). Поднимая острыми зубьями сценические плиты, они открывают угрожающее пространство под сценой, из которого доносится шипение и идет дым, как и положено в аду. Перед нами то комната современного помещения для допросов, то закулисье потустороннего мира, то адские казематы тюремных застенок, где герою выкручивают руки или заталкивают в пыточный подвал.

Инфернальная составляющая, проходящая под звук электрошокера и пыточное мигание фонарей, плавно перетекает в интеллектуальный мир уговоров и убеждений. Женщина-полицейский умело расставляет приоритеты: Подольск - лучше, чем Амстердам. Она видит в суровой действительности - нежность и чистоту. Ее тонкая душевная организация, скрывающаяся под глубоким декольте, не мешает ей при необходимости вывернуть руку задержанному. До конца непонятно: это она искренняя патриотка или просто научилась на курсах по НЛП промывать мозги окружающим?

Пластическую образность спектакля подчеркивает еще один персонаж - Человек из Мытищ. Это фигура многозначная и многоролевая. Поначалу это - еще один задержанный, который сломлен, подчинился. Он сидит в "аквариуме" и участвует в допросе главного героя. Кто он: гопник, психопат, танцор брейк-данса и хип-хопа? В конце спектакля он оказывается полицейским. Оборотень-гомункул с обезьяньими ухватками из Мытищ вдруг превращается в стража порядка.

"Экзистенциальная полиция"

В спектакле задействована видеография: вокруг сцены стоят камеры, которые транслируют на экран отдельные элементы происходящего: например, макеты домов, людей, цементного

подольского завода. Весь этот зловещий (или милый?) кукольный мир, который навязывают "душевные силовики", герою предстоит рассмотреть и полюбить.

В одном из интервью автор текста Дмитрий Данилов сообщил, что писал пьесу, в которой найдут для себя что-то приятное и ультра-патриоты, и борцы с режимом. По его мнению, полицейские "говорят правильные вещи, например, когда указывают герою, что он живет как автомат и вокруг себя ничего не видит и не хочет видеть". В этом смысле перед нами, наверное - новая "экзистенциальная полиция", в руках которой может побывать каждый независимо от своего желания.

Силовики учат героя танцевать - против его воли. "Экзистенциальные полицейские" вообще всерьез берутся за его развитие. Он осваивает ультрасовременный танец vogue под русские песни "ай-лё-лэ". А стражи порядка в конце высматривают в зрительном зале новых жертв для фантастико-магической "воспитательной работы".

Мало кто знает, что в Подольске стоит памятник Льву Толстому (писатель бывал в городе по дороге в Ясную Поляну). На постаменте имеется надпись: "Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знаменатель - то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь". Если следовать логике Толстого, то униженный и оскорбленный в отделении "полиции" Человек из Подольска возвысился благодаря своим страшным испытаниям и теперь готов к духовному росту и просветлению. Вот только повторять это странный путь, наверное, не очень хочется: больно, жутко, смертельно опасно.

Автор: Родион Чепалов

Фото: группа театра на Литейном