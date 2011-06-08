(Не)обычная женщина. Как Анна Михалкова стала одной из главных актрис российского кино

Одна из самых востребованных актрис современного российского кинематографа Анна Михалкова всегда жила по собственным правилам. Она не спекулировала статусом "папиной дочки", долго сомневалась в выбранном карьерном пути, а первую главную роль сыграла в тридцать. Сегодня ее можно увидеть и в сериалах канала ТНТ, и в артхаусном кино. Как Анна Михалкова стала такой, какая она есть, рассказываем в нашем материале.

Девочка из хорошей семьи

У нее не было шансов на забвение. Когда ты с рождения принадлежишь к известнейшей творческой династии, внимания не избежать, да и сама судьба обязательно подкинет что-нибудь "эдакое".

Вот, только несколько имен на генеалогическом древе нашей героини. Отец Никита Михалков в представлениях не нуждается, это не просто режиссер и актер, но и ярчайшая звезда советского кино. Мать Татьяна Михалкова (Соловьева) – ведущая манекенщица знаменитого Дома моделей на Кузнецком мосту. Дедушка Сергей Михалков – поэт и автор гимнов СССР и России. Прадедушка – известный художник Пётр Кончаловский, прапрадедушка – "передвижник" Василий Суриков. Да, это неполный список выдающихся родственников.

Михалкова не выбирала играть ей в кино или нет. Когда она еще в прямом смысле ходила пешком под стол, знаменитый отец задумал экспериментальный проект "Анна от 6 до 18". Каждый год он снимал дочь на фоне стремительно меняющейся страны (к слову, Анна родилась в 1974-м). Сначала девочка, а потом и юная девушка отвечала на одни и те же вопросы: "Что ты любишь больше всего на свете?", "Чего боишься?", "О чем мечтаешь?" и в том же духе. Фильм вышел в 1993-м, получил несколько международных призов, но и по сей день не нравится его главной героине. Он получился слишком личным, а Анна не любит открываться широкой публике.

В детстве у нее были и другие работы в кино. К примеру, эпизод в картине Никиты Михалкова "Очи черные". Многие критики считают ленту неудачей, но с другой стороны Анне повезло появиться кадре с Марчелло Мастрояни. Кажется, это еще один яркий эпизод, о котором можно рассказывать будущим внукам.

"В детстве я долго хотела быть актрисой, а потом наступил переходный период, когда думала: "А вдруг у меня не получится? Вдруг это не мое?". У меня был период сомнений, свойственный возрасту", – говорила как-то Анна в интервью для интернет-проекта "ЕщеНеПознер".

После школы она поехала изучать историю искусства за границей, прожила год в Швейцарии, затем в Италии. Однако, вернувшись в родные пенаты, сразу поступила на актерский факультет ВГИКа и больше с выбранной дороги не сворачивала. Хотя, и признавалась, что окончательно поняла, что не ошиблась с выбором профессии к тридцати годам.

"Ощущение комфорта, уверенности в себе пришло гораздо позже, чем я окончила институт. Произошло это после фильма "Свои". Я поняла, как наилучшим образом использовать свои навыки, внутренние и внешние данные. Существовала свободная, никем не занятая ниша, которую я попыталась занять", – вспоминала Михалкова в интервью 2013-го года для газеты "Русская Германия".

В военной драме 2004-го года о трудностях жизни под немецкой оккупации Анна сыграла простую деревенскую девушку. Несмотря на то, что это была роль второго плана, ее по-настоящему разглядели кастинг-директоры. Именно в начале 2000-х она перестала быть просто "дочкой Михалкова", а превратилась в самостоятельную творческую единицу.

Любимая актриса режиссера Смирновой

В 2006-м Анна начала сотрудничать с очень важным для нее человеком – Авдотьей Смирновой. Известный сценарист и журналистка собиралась дебютировать в режиссуре, а на главную роли в картине "Связь" утвердила Михаила Пореченкова и Анну Михалкову. Актеры сыграли странную пару: он женат, она замужем, оба не собираются разводится, но изменяют вторым половинам друг с другом. Фильм завоевал приз на "Кинотавре" за лучший дебют, а Михалкова получила "Золотой орёл" за главную женскую роль.

Другая их совместная работа – интеллигентная комедия "Кококо" 2012-го обернулась подлинным триумфом. Фильм отметили многочисленными наградами, про него писали и говорили, а зрители штурмовали кинотеатры, чтобы его посмотреть.

Михалкова появлялась и в других картинах Авдотьи Смирновой – в альманахе "Петербург. Только по любви", в сериале "Вертинский", в драме "История одного назначения", а также с небольшим камео в картине "Два дня".

И актриса, и режиссер не раз говорили, что их творческий тандем стал похож на семейные отношения. С одной стороны они понимают друг друга с полуслова, с другой – могут поругаться на ровном месте. Однако, результатом совместных усилий обе всегда довольны.

Народная артистка

"Я не преследовала цель стать воплощением образа русской женщины, но мне очень приятно, если это так. На мой взгляд, это происходит потому, что женщине легче ассоциировать себя с теми героинями, которых обычно играю я. Да, все мы хотим быть эффектными красотками и стремимся к этому, но в реальности многие женщины в чем-то смешные, местами нелепые, несовершенные внешне. Я со своей стороны никогда не стеснялась неидеальности и с удовольствием эксплуатирую образ неуверенной в себе женщины, которой приходится решать массу бытовых проблем. Именно поэтому, мне кажется, большинство представительниц прекрасного пола легко ассоциируют себя с моими персонажами", – говорила Анна в интервью порталу Woman.ru.

Несмотря на очевидно "непростое" происхождения, за Михалковой закрепилось амплуа народной актрисы. И дело не в звании, которого у звезды пока нет, а в образах. Многие ее героини – простые женщины с их обычными (и не очень) проблемами. Они могут быть и обитательницами деревни, и горожанами, но именно в Михалковой жительницы нашей необъятной страны узнают себя.

Заслужить любовь зрителей Анне помог сериал канала ТВ-3 "Обычная женщина". Ее Марина на первый взгляд ничем не отличается от окружающих: она давно замужем, воспитывает детей, пытается удержать на плаву маленький бизнес – цветочный магазин, но всё это лишь фасад. Никто не знает, что Марина тайно занимается сутенерством. У женщины железные нервы, она быстро берет себя в руки, когда одну из "девочек" убивают и прячет тело. А вот, если приходится общаться с собственной свекровью, Марина не в состоянии совладать с собой. Обычная же женщина…

Куда более типичную россиянку Михалкова сыграла в трагикомедии "Давай разведемся", сценарий которой был написан специально для актрисы. Главная героиня Маша работает врачом-гинекологом и вечно решает чужие проблемы – пациенток, мужа или детей. Она настолько поглощена бесконечным марафонов дел, что не замечает, как супруг заводит роман с юной фитнес-тренершей. В один прекрасный день мужчина уходит, ну, а Маша… Маша начинает новую жизнь.

Еще одна простая женщина из фильмографии Михалковой – идеалистка из ФСИН Алёна в комедии ТНТ "Исправление и наказание". У девушки был богатый отец, с которым она не общалась много лет. Мужчина умер, а большая часть его многомиллиардного состояния попала под арест. Однако, была и неучтенная часть, предназначенная дочери от первого брака, и код к этим миллионам оказался только у Алёны. Тогда к героине Михалковой нагрянули родственники – вторая семья нерадивого папаши. В поисках пароля, они случайно подожгли дом женщины, попали под суд, а в конце концов получили срок – два года в той самой колонии, где работает Алёна – создательница оригинальной методики "перевоспитания" преступников.

Несмотря на видимую легкость проекта, Михалкова признавалась в интервью Afisha Daily, что это была трудная для нее работа:

"Ситком оказался для меня самым сложным, энергозатратным жанром. Комедию вообще не сравнить ни с чем по эмоциональным затратам. Это очень сложно. Природа юмора у всех разная. Если драмы у людей в целом общие и ты можешь выработать некоторые алгоритмы, — с комедией всё иначе. Драма и трагедия — это про эмпатию. Это психотипичная вещь от чистой природы: я плачу и зритель плачет вместе со мной. В комедии этот механизм устроен сложнее, потому что юмор бывает очень разным. Ты должен обладать идеальным внутренним слухом. Делаешь паузу на секунду длиннее или короче, и шутка не выстреливает. А ситком — особый вид комедии с таким темпоритмом, который не подразумевает рефлексию персонажа".

Первый сезон "Исправления и наказания" оказался успешен, на очереди второй – он стартует на ТНТ 16 сентября. Из-за неудач в личной жизни Алёна в очередной раз с головой окунется в работу, стараясь превратить вчерашних преступников в хороших людей. Насколько это возможно? Это главный вопрос, на который она попытается дать ответ.

Михалкова играет не только в комедиях. В сентябре у нее была и вторая премьера – триллер "Трасса", где Анне досталась роль следователя. Ее героиня ищет пропавшую девочку-подростка, и кажется, что за преступлением стоит маньяк…

Следом выйдут и другие проекты. В том числе и сериал "Чурросы", где в режиссерском кресле младшая сестра Анны Надежда. Две Михалковы уже работали вместе – Надежда была актрисой и режиссером мини-сериала "Номинация". Там женщины сыграли сестер – актрис, представительниц знаменитой кинодинастии, дочерей культового режиссера… Все совпадения с реальными людьми – случайность, вы же понимаете!

В этом году Анне Михалковой исполнилось 50 лет, но ее актерская карьера только набирает обороты – она востребована и в комедийных сериалах, и в драмах. Она не скрывает, что хотела бы больше сниматься в арт-хаусе, хотя ценит свою популярность у широкого зрителя. Да, и в целом гордится тем фактом, что может работать и там, и там.

Несколько лет назад в разговоре с изданием "Собеседник" Никита Михалков заметил, что его старшая дочь заняла в кино нишу Натальи Гундаревой. Похожая по типажу советская актриса также сыграла простых русских женщин. Однако, сегодня кажется, что творческая территория Анны Михалковой даже шире. В своей работе она может очень многое, если не всё.

Фото: ТНТ