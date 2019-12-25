VIII сезон проекта "Наследие окраин" открыли в Курортном районе

Курортный район Петербурга открыл восьмой сезон культурно-просветительского проекта "Наследие окраин", организатором которого выступает Комитет государственной охраны, использования и реставрации памятников истории и культуры. Проект продлится до середины осени, сообщили представители КГИОП.
Старт ознаменовался открытием фотовыставки, посвящённой уникальности исторических ландшафтов Курортного района. Экспозиция разместилась в поселке Комарово, по адресу Третья дачная ул., 8, и доступна посетителям до первого июня. Далее пространство проведения мероприятий будет периодически обновляться.
Помимо экспозиций, программа предусматривает пешие маршруты, направленные на изучение достопримечательностей и исторического наследия курортных поселков Сестрорецка, Зеленогорска, Песочного и Александровской. Участники смогут посетить экспозиции музеев, такие как "Творчество и жизненный путь Михаила Зощенко", экскурсионные маршруты "Путешествие по Графской-Дибунскому-Песочному", а также погружение в атмосферу курорта Териоки конца 1930-х годов.
Организаторы анонсируют широкий спектр образовательных и развлекательных активностей, включающих интерактивные квест-игры, краеведческие викторины, мастер-классы и просветительские лекции. Посещение большинства мероприятий доступно бесплатно и свободно для широкой аудитории, однако некоторые события требуют предварительной регистрации.
Ранее мы сообщили о том, что петергофскую усадьбу XIX века выставят на торги за 93 тыс. рублей.
Фото: КГИОП Петербурга
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