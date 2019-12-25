VIII сезон проекта "Наследие окраин" открыли в Курортном районе

Старт ознаменовался открытием фотовыставки в поселке Комарово, посвящённой уникальности исторических ландшафтов.

Курортный район Петербурга открыл восьмой сезон культурно-просветительского проекта "Наследие окраин", организатором которого выступает Комитет государственной охраны, использования и реставрации памятников истории и культуры. Проект продлится до середины осени, сообщили представители КГИОП.

Старт ознаменовался открытием фотовыставки, посвящённой уникальности исторических ландшафтов Курортного района. Экспозиция разместилась в поселке Комарово, по адресу Третья дачная ул., 8, и доступна посетителям до первого июня. Далее пространство проведения мероприятий будет периодически обновляться.

Помимо экспозиций, программа предусматривает пешие маршруты, направленные на изучение достопримечательностей и исторического наследия курортных поселков Сестрорецка, Зеленогорска, Песочного и Александровской. Участники смогут посетить экспозиции музеев, такие как "Творчество и жизненный путь Михаила Зощенко", экскурсионные маршруты "Путешествие по Графской-Дибунскому-Песочному", а также погружение в атмосферу курорта Териоки конца 1930-х годов.

Организаторы анонсируют широкий спектр образовательных и развлекательных активностей, включающих интерактивные квест-игры, краеведческие викторины, мастер-классы и просветительские лекции. Посещение большинства мероприятий доступно бесплатно и свободно для широкой аудитории, однако некоторые события требуют предварительной регистрации.

Ранее мы сообщили о том, что петергофскую усадьбу XIX века выставят на торги за 93 тыс. рублей.

Фото: КГИОП Петербурга