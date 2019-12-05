В "Нафтогазе" заявили о возможности двукратного роста цен на газ в Европе

Это зависит от переговоров между РФ и Украиной.

В Киеве спрогнозировали двухкратное увеличение цен на газ в Европе. Это произойдет в том случае, если Россия и Украина не договорятся о транзите. Об этом заявил глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает LIGA.net.

Он отметил, что кризисные цены предположить сложно, но отметил, что это в любом случае затронет как Украину, так и Еврпопу.

При этом он также подчеркнул, что РФ не будет поставлять газ через Украину без контракта. При таком сценарии Киев можно будет обвинить в краже газа и контрабанде.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце 2019 года. В настоящий момент страны ведут трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии. По словам Путина, "Нафтогаз" выдвинул экономически невыгодные условия, которые РФ принять не может. В частности, он потребовал от "Газпрома" выплаты долга в 3 млрд долларов. В свою очередь российская компания готова к дальнейшему сотрудничеству, однако просит Украину обнулить все судебные требования.

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