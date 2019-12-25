"Над пропастью во ржи" в театре За Черной речкой

История о подростке, который сталкивается с реальностью взрослого мира.

Вечером в воскресенье, 27 сентября, петербуржцев и гостей города приглашают в театр "За Черной речкой" на постановку по мотивам одноименного романа Джерома Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

Постановка Марии Мирош расскажет историю подростка, который сталкивается со взрослым миром, не принимает многие стереотипы реальности и пытается не потерять себя в окружающем его хаосе. Спектакль награжден призом зрительских симпатий Петербургского общества "ТЕАТРАЛ".

Цена билета от 2000 тысяч рублей.

Фото: teatrzcr.ru