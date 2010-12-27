На стадион "Санкт-Петербург" потратят еще 300 млн рублей

Стадион "Санкт-Петербург" готовят к ЧМ-2018.

В стадион "Санкт-Петербург", расположенный на Крестовском острове, вложат еще 300 млн., чтобы подготовить его к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Mash сообщает, что средства выделят организаторы чемпионата.

Деньги направят на выкатывания поля. На данный момент необходимая для этого плита занята медиацентром, который остался после Кубка конфедерации.

Также председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что к февралю на стадионе полностью заменят газон.

Стоимость стадиона составила 42 млрд. руб. Вместительность арены составлять 68 тыс. человек.

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