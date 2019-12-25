"Музей шоколада" в Петербурге закрылся после двух десятилетий работы

"Музей шоколада" прекратил работу в Петербурге из-за финансовых проблем.

"Музей шоколада" и кофейня Bossa Nova в Санкт-Петербурге прекратили работу. Проект существовал более 20 лет. О закрытии сообщает "Деловой Петербург".

ООО "Музей шоколада" зарегистрировали в 2004 году. Генеральным директором компании является Ирина Полевикова, конечным владельцем — Любовь Кряжева (Пригожина). По данным "Контур.Фокус", по итогам 2025 года выручка организации составила 14,1 млн руб., а чистый убыток достиг 3 млн руб.

До 2023 года в Петербурге работала еще одна точка проекта на Невском проспекте.

Руководитель LV Corporate Group и "Музея шоколада" Юлия Медведева подтвердила факт закрытия. По ее словам, решение было принято после анализа финансовых показателей. В компании пришли к выводу, что дальнейшее содержание проекта стало экономически нецелесообразным.

Представители организации также сообщили, что не планируют открывать "Музей шоколада" на других площадках Петербурга или в регионах России. Среди факторов, повлиявших на решение о закрытии, назвали общую экономическую ситуацию, изменение туристического потока и потребительских предпочтений.

В пресс-службе 2ГИС подтвердили получение информации о закрытии организации. Карточки "Музея шоколада" постепенно убирают с карты: одна из точек уже исчезла, информация о второй должна обновиться в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что российский экспорт перьев птиц и пуха достиг $21 млн.

Фото: pxhere.com