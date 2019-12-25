Молодежный театральный фестиваль "Город Петра" начнется 16 ноября

В программе фестиваля примут участие артисты студенческих и молодежных театров, театральных студий и школ-театров из Петербурга, Ростова Великого, Тулы, Реутова и Выборга.

Молодежный театральный фестиваль "Город Петра" откроется 16 ноября.

Глава Василеостровского района Михаил Соболев отметил, что мероприятие обещает стать значимым событием, привлекающим широкий интерес. В программе фестиваля примут участие артисты студенческих и молодежных театров, театральных студий и школ-театров из Петербурга, Ростова Великого, Тулы, Реутова и Выборга. Кроме основной конкурсной программы, гостей ожидают мастер-классы, лекции и специальные показы.

Фестиваль пройдет с 16 по 22 ноября в Доме молодежи Василеостровского района (Большой проспект Васильевского острова, дом 65).

Ранее мы сообщили о том, что детский фестиваль по танцам на колясках "Лучик света" стартует в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Молодежный театральный фестиваль "Город Петра"